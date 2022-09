Analist waarschuwt KV Mechelen-coach Buijs: "Beter om dat op dinsdag te doen"

KV Mechelen heeft een verdedigend probleem. Nu al veertien tegentreffers moesten ze incasseren. Afgelopen weekend nog drie tegen degradatiekandidaat Seraing. Danny Buijs spaarde zijn spelers achteraf niet.

Dat viel ook analist Patrick Goots op. "Danny Buijs moet dringend orde op zaken stellen, en wat me bij zijn directe aanpak opvalt, is dat hij zijn spelers niet spaart op de persmomenten. Daarin zit een groot verschil met zijn voorganger Wouter Vrancken, die verbaal eveneens zeer aanwezig was, maar na een wedstrijd zijn spelers vaker uit de wind zette", aldus Goots in GvA.

“Ik kan Buijs begrijpen, in zijn reactie zat veel waarheid. Maar spelers publiek aanvallen zoals hij nu met Malede deed, daar moet hij toch mee oppassen. In de media wordt alles namelijk uitvergroot. Ook al ben ik van mening dat profspelers hiermee moeten omkunnen, sommigen zullen hierdoor nog meer in hun schulp kruipen. Dan is het beter om op dinsdag, wanneer de emotie van de wedstrijd is weggeëbd, intern je zegje te doen en spelers op hun plichten te wijzen.”