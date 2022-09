🎥 Mbappé barst in lachen uit na vraag over duurzamer reizen met PSG, trainer Galtier: "We hebben het besproken en gaan met de zeilwagen"

Faut-il effectuer l'aller-retour Paris-Nantes en jet privé, plus polluant qu'un TGV quand on est un club de foot pro ? Mbappé et Galtier ont eu un moment «Don't Look Up» ? pic.twitter.com/UKLXcRAIoM

Reactions when Galtier said they are discussing traveling by sail 😂pic.twitter.com/8DMepBxBB5