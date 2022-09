OFFICIEEL: Beerschot heeft nieuwe, vlotscorende spits te pakken

Beerschot heeft zijn zoektocht naar een nieuwe spits op het nippertje afgerond gekregen. De IJslander Nökkvi Thorisson werd gehaald bij KA Akureyri.

Thorisson is de vijftiende en waarschijnlijk laatste aanwinst van Beerschot deze zomer. De 23-jarige spits moet bij Beerschot voor de nodige doelpunten zorgen. Hij is op dit moment topschutter van de IJslandse competitie met 17 doelpunten in 19 wedstrijden.

Hij speelde in de jeugd voor Hannover, maar in 2018 keerde Thorisson terug naar zijn thuisland, waar hij dit seizoen de ene na de andere goal scoorde. Bij Beerschot tekende hij voor drie seizoenen met optie.