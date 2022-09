📷 Zo nipt was het buitenspel van Tah op het afgekeurde doelpunt van Bayer Leverkusen

Het was even schrikken toen Schick de gelijkmaker tegen de touwen kopte gisterenavond in Jan Breydel. De scheids- en de lijnrechter keurden het doelpunt toe, maar de scheidsrechter werd even later dan toch teruggeroepen door de VAR. Op het beeld was te zien dat verdediger Tah een teen buitenspel stond. Het doelpunt werd afgekeurd omdat de scheidsrechter besliste dat Tah wel degelijk deelnam aan het spel. Club kwam hier goed weg met dank aan de technologie.

Warned in my article (first tweet) that the new Semi-Automated Offside Technology meant the end of "tolerance level" and a return to "toe-nail offside".



And here is Leverkusen's Jonathan Tah being ruled offside on Patrik Schick's goal.



Tah impacted opponent, didn't touch ball. pic.twitter.com/gTIdJxXw4H