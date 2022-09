OFFICIEEL: Fortuna Sittard ziet 28-jarige Belg per direct terugkeren naar Turkije

Een landgenoot minder in de Eredivisie. Het is tot een vertrek bij Fortuna Sittard en een terugkeer naar Turkije gekomen voor een speler die eerder in ons land de revue passeerde bij Dender, Boussu Dour, Seraing, Moeskroen, Eupen en Lokeren.

In 2020 begon Mickaël Tirpan aan een avontuur bij Kasımpaşa. Fortuna Sittard haalde hem in januari 2021 op bij de Turkse club. Eerst door middel van een uitleenbeurt. Na een half jaarje nam Fortuna de verdediger definitief over. Met de intentie om nog langer door te gaan, want Tirpan had in Sittard nog een contract voor twee seizoenen.

Desondanks is aan hun samenwerking nu een abrupt einde gekomen. Onlangs was er reeds een incident waardoor Tirpan disciplinair geschorst was. De wegen tussen hem en Fortuna Sittard scheiden definitief. De Brusselaar gaat opnieuw bij Kasımpaşa aan de slag.

Dat kan omdat de transfermarkt in Turkije nog altijd open is. De 28-jarige Brusselaar kwam in Nederland 45 keer in actie voor Fortuna.