Milaan in vuur en vlam! Inter pakt overwinning tegen Torino in laatste minuut

Inter Milaan speelde vandaag thuis tegen Torino. Ze wisten in de laatste minuut de overwinning binnen te slepen.

Inter Milaan moet het nog steeds doen zonder de geblesseerde Romelu Lukaku, en dat begint hun zuur op te breken. Onze landgenoot wordt echt gemist bij Inter, want na de nederlagen in de stadsderby tegen AC Milan en in de Champions League tegen Bayern München, hadden ze het ook vandaag opnieuw knap lastig tegen Torino.

Met 6 op 6 kenden Lukaku en Inter een veelbelovende competitiestart, maar nadien liep het fout. Na een 3 op 9 in de afgelopen drie duels in de Serie A had Inter vandaag iets recht te zetten. Uiteindelijk wist Marcelo Brozovic in de slotminuut de ban te breken. Door deze nipte overwinning blijven ze in het spoor van koploper Napoli.