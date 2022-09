Romelu Lukaku terug in Italië verwacht, eerste match pak dichter dan voorzien

Romelu Lukaku is bij Inter Milan een tijdje uit door een blessure. Voor de behandeling keerde hij terug naar ons land.

Volgens Calciomercato wordt Romelu Lukaku vandaag terug in Italië verwacht. Inter geeft in de vooravond Torino partij en Lukaku wil er als leider op het veld en in de kleedkamer absoluut bij zijn.

Om zelf mee te spelen komt dit duel nog veel te vroeg. Ook Plzen in de Champions League is nog helemaal geen optie. De Italiaanse voetbalwebsite meldt echter wel dat Lukaku mogelijk zijn eerste minuten volgend weekend zal spelen in Udine.

Normaal zou Lukaku niet kunnen spelen tot na de interlandbreak, maar dat lijkt ondertussen veranderd als we Calciomercato mogen geloven. De kans dat hij nog bij de Rode Duivels aansluit voor de Nations League lijkt echter heel klein.