🎥 PSV wint via strafschop in blessuretijd, Bakkali maakt debuut bij RKC

PSV heeft weer een overwinning geboekt tegen RKC na verlies op de vorige speeldag tegen Twente.

In de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooy was geen plaats voor Johan Bakayoko. De Belg bleef de hele match op de bank. Bij RKC maakte Zakari Bakkali (ex-Anderlecht) zijn debuut, hij viel in na een uur.

PSV moest winnen van RKC om in het spoor te blijven van Ajax. Dat gebeurde ook al verliep het heel moeizaam. PSV had een strafschop nog om een doelpunt te maken. Na een fout op Xavi Simons in de zestien zette Gakpo de strafschop om.

Op het uur was er ook een discutabele fase, waarbij doelman Vaessen al dan niet buiten de zestien liep met de bal. De scheidsrechter zag er geen graten in.

