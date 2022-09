Voormalig Gent-speler Samuel Gigot scoort bij Marseille: "Een jeugddroom"

Samuel Gigot kwam deze zomer over van Spartak Moskou. De voormalige verdediger van KAA Gent scoorde zijn eerste doelpunt.

De verdediging van Marseille heeft dit seizoen een sterke link met de Jupiler Pro League. Zowel Chancel Mbemba als Samuel Gigot werden deze zomer binnen gehaald. Die laatste is een basisspeler sinds het begin van het seizoen en maakte zijn comeback tegen Rijsel na een lichte blessure... die weer opdook in de tweede helft. Niet genoeg om de overwinning van Marseille in het gedrang te laten komen, vooral omdat Gigot scoorde: "Het is een kinderdroom", juicht hij bij de microfoon van Canal+.

"Het belangrijkste is de overwinning, maar het is gewoon geweldig om dit eerste doelpunt voor Marseille te scoren, in de Vélodrome, in het bijzijn van mijn familie en mijn vrienden", vervolgt Gigot. "We wilden de Europese wedstrijd tegen Tottenham, die niet goed was geweest, goedmaken. Vandaag gaven we tot op het laatste moment niets weg".