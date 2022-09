📷 Speciale truitjeswissel tussen twee grote kampioenen: Courtois is er als de kippen bij in Madrid

Thibaut Courtois won met Real Madrid zondagmiddag met 4-1 van Real Mallorca. De match was al om 14u en dus had de Rode Duivel tijd genoeg om op tijd op de huldiging van Remco Evenepoel te geraken. En de twee wisselden ook truitjes uit. Voor de gelegenheid had Courtois één van zijn rode truitjes mee.