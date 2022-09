Champions League: Liverpool klopt Ajax in het slot, Frankfurt wint van Marseille

Liverpool won de confrontatie met Ajax, Frankfurt pakt zijn eerste zege in de Champions League tegen Marseille

Liverpool - Ajax

Liverpool verloor zijn eerste match van de groepsfase tegen Napoli en moest dus al vol aan de bak. Liverpool begon dan ook verschroeiend. Na zeventien minuten al kon Mo Salah scoren voor de Engelsen.

Liverpool had de controle maar Ajax was heel efficiënt en had maar één kans nodig. Mohammed Kudus scoorde de gelijkmaker, zijn vierde goal op een rij dit seizoen.

Liverpool wou nieuw puntenverlies vermijden en zocht nog naar de winninggoal. Trent Alexander-Arnold en Virgil van Dijk mistten de kansen. Tot een hoekschop in de 89e minuut op het hoofd van Joel Matip belandde: 2-1.

Marseille - Frankfurt

Marseille begon met goeie intenties aan de match maar kon niet door de Duitse defensie breken. Lindstrom opende vlak voor rust de score. Dezelfde Lindstrom deed bijna de hoop van Marseille de das om, maar Kamada zijn doelpunt zag zijn doelpunt afgekeurd. Het is voor Frankfurt de eerste overwinning in de Champions League. Marseille zit al in de problemen met 0 op 6