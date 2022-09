Ronaldo zou nu wel oren hebben naar een verhuis naar de woestijn

Cristiano Ronaldo is onder Erik ten Hag geen basisspeler meer bij Manchester United. De Portugees zou nu dan toch openstaan voor een bod uit de woestijn.

Naar verluidt zou er een megabod uit Saoedi-Arabië op komst zijn voor CR7 en deze keer zou de 37-jarige superster het wel willen overwegen. Eerder weigerde hij een bod van 200 miljoen euro per jaar, ook vanuit Saoedi-Arabië.

Yasser Almisehal, de voorzitter van de Saoedische voetbalbond, zou hem alvast met open armen ontvangen. "'Het is nu niet mogelijk, omdat ons transfervenster gesloten is. Maar we zouden graag een speler als Ronaldo zien spelen in onze competitie", zei Almisehal in The Athletic. "Waarom niet? Ik weet dat het een zeer dure deal zal zijn, maar we hebben ook gezien dat onze clubs de laatste jaren een hogere omzet draaien. We hebben een paar grote spelers hier zijne spelen die gewend waren in de Premier League te spelen."