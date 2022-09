Benteke over kansen om naar WK in Qatar te gaan: "Zo dacht ik er niet over"

Vrijdag maakt bondscoach Roberto Martinez de selectie voor de volgende twee duels in de Nations League bekend.

Door de afwezigheid van enkele vaste waarden zullen er wellicht enkele onverwachte namen in de lijst opduiken. Eén van hen is Christian Benteke.

Hij trok naar DC United in de Amerikaanse MLS, niet meteen de richting die je verwacht voor iemand die nog naar het WK in Qatar wil trekken.

“Ik had naar België kunnen terugkeren en dan had ik meer kans gemaakt om naar het WK te gaan”, zegt Benteke aan The Athletic. “Maar zo dacht ik er niet over. Voor het EK had ik het seizoen sterk beëindigd, veel gescoord, goed gespeeld. Ik werd opgeroepen, maar ik speelde uiteindelijk amper.”

En daar trok hij zijn eigen conclusies uit. “Dus ik zei tegen mijn makelaar: 'Weet je, eigenlijk maakt het niet uit.' De bondscoach kent me en weet wat ik kan brengen. Het maakt niet uit dat ik hier speel.”