Jeugdspeler tekent zijn 1e profcontract bij Lommel SK

Lommel SK heeft een jeugdspeler zijn 1e profcontract laten tekenen. Bas Weckhuysen trad zo in de voetsporen van Rafik Belghal en Agustin Benallo.

In de voorbereiding van het seizoen mocht Bas Weckhuysen al meetrainen en zich ontwikkelen als speler van de A-ploeg. Hij maakte indruk bij trainer Steve Bould en mocht zo zijn 1e profcontract tekenen.

Weckhuysen is 17 jaar en een centrale middenvelder. "Hij is een technische speler met een sterk loopvermogen. Ook heeft hij spelinzicht en is hij tweevoetig", klinkt het bij Lommel SK.

Zo treedt Weckhuysen in de voetsporen van Rafik Belghal en Agustin Benallo. Zij stroomden vorig seizoen vanuit de jeugd door naar de A-kern.