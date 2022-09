2 maanden voor de start van het WK in Qatar: fans van de Rode Duivels kopen amper tickets

Dit was al vele maanden duidelijk en ook 2 maanden voor het WK is dit nog altijd het geval. Fans van de Rode Duivels hebben amper belangstelling om een ticket voor Qatar te kopen.

Er zijn verschillende redenen waarom Belgen niet meteen staan te springen om een ticket te kopen. Het is al duur. Zo moet er aan de Belgische voetbalbond een voorschot van 3000 euro betaald worden. Dat vertelde trouwe supporter Luc Buyens aan Het Laatste Nieuws.

Ook vinden supporters het niet aangenaam dat het basekamp van België in Dubai is. Daardoor moet er elke keer extra gevlogen worden. Sommigen vinden dat ecologisch niet verantwoord.

Daarnaast zijn er ook supporters die niet naar Qatar willen gaan door de mensenrechten. Al van bij de toewijzing is daar al controverse over. Ook klaagde Amnesty International al verschillende keren aan dat de bouwarbeiders bij de bouw van de stadions als slaven worden behandeld.

2 maanden voor het WK in Qatar zijn er via de Belgische voetbalbond nog maar 886 tickets verkocht. Wereldwijd zouden er al 2,4 miljoen tickets verkocht zijn. Verschillende Belgische supporters zouden ook zo al hun ticket gekocht hebben, maar het is niet duidelijk hoeveel dat er zijn.