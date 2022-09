🎥 Kevin De Bruyne goed voor 2 assists in gemakkelijke zege van Manchester City tegen 10-koppig Wolverhampton

Manchester City heeft op het veld van Wolverhampton gewonnen. Kevin De Bruyne was goed voor 2 assists.

2 weken geleden speelde Manchester City gelijk tegen Aston Villa. In de volgende wedstrijd tegen Wolverhampton moest daar verandering in komen.

Na nog geen minuut was het al prijs voor Man City. Kevin De Bruyne met de voorzet en Jack Grealish tikte binnen. Na een kwartier stond het al 0-2. Erling Haaland kreeg op het middenveld de bal en ook veel ruimte. Hij rukte op en twijfelde niet. Zijn 11e doelpunt al dit seizoen.

Na ruim een half uur moest Wolverhampton met 10 verder. Nathan Collins pakte uit met een karatetrap en mocht van de scheidsrechter meteen gaan douchen.

In de 2e helft was er nog een assist van De Bruyne. Phil Foden was de afwerker van dienst. Beiden werden nadien naar de kant gehaald. Ook was er na 70 minuten nog een staande ovatie voor Queen Elizabeth II.

Man City wipt dankzij de zege over Arsenal en staat tijdelijk aan de leiding met 17 punten. Wolverhampton blijft met 6 punten net boven de degradatiestreep staan.