🎥 Donkerrood: trap op Jack Grealish doet denken aan Nigel de Jong op het WK 2010

Na een half uur was er een opvallende fase. Jack Grealish en Nathan Collins gaan naar de bal. Alleen raakt Collins met zijn been vol de romp van Grealish. De speler van Wolverhampton krijgt meteen rood.

Die karatetrap doet denken aan het WK 2010 in Zuid-Afrika. Nigel de Jong pakte daar in de finale tegen Spanje uit met een karatetrap tegen Xabi Alonso. Het enige verschil met Collins: de Jong kreeg toen geen rood, maar geel.

Collins doing his best Nigel De Jong impression pic.twitter.com/ZvBJE8XHa9