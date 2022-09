Borussia Dortmund heeft een beetje goed nieuws over aanvoerder Marco Reus

Marco Reus viel zaterdag in de derby tegen Schalke 04 uit met een enkelblessure.

Er werd al snel gevreesd dat hij lang zou uit zijn en dat het WK geschrapt mocht worden, maar sportdirecteur Sebastian Kehl kwam zondag met een beetje goed nieuws.

“Uit onderzoek is gebleken dat hij geen breuk heeft opgelopen. Zijn WK komt dus zeker niet in gevaar”, klinkt het. “We verwachten hem reeds over drie à vier weken weer terug.”

Daardoor mist hij de twee duels met Duitsland in de Nations League tegen Hongarije en Engeland. Dat hij het WK haalt is een ferme opsteker, want eerder miste hij maar liefst drie keer een groot toernooi door een blessure.