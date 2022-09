Juventus verliest voor het eerst dit seizoen in de Serie A

In de Italiaanse competitie heeft Juventus op de zevende speeldag van de Serie A voor het eerst dit seizoen verloren.

De Italiaanse recordkampioen moest het hoofd buigen voor Monza, de promovendus van de Serie B van vorig seizoen. Het werd 1-0 voor de thuisploeg.

De Deen Christian Gytkjaer scoorde een kwartier voor affluiten het enige doelpunt van de wedstrijd. Dat deden ze tegen tien man. Angel di Maria kreeg voor de rust al rood.

Hij deelde een elleboogstoot uit. Juventus won nog maar twee keer dit seizoen en heeft amper 10 punten. Daardoor is het achtste in de stand, op zes punten van leider Udinese. Voor Monza was het de eerste zege in de Serie A.