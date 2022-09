Duivels over de nieuwe shirts: "Als we erin winnen, zal het een mooi truitje zijn"

De voetbalbond maakte vandaag de shirts bekend waarmee de Rode Duivels het WK gaan spelen. Die waren wel al een tijdje uitgelekt en er was ook al heel wat commentaar op gekomen. De spelers zelf houden zich toch wat op de vlakte.

Vooral de vlammen op de mouwen vallen bij de fans niet echt in de smaak. Ook Youri Tielemans werd naar zijn mening gevraagd. "(lacht) Over smaken kan men discussiëren, ik ga me daar niet in mengen. We moeten daar nu mee spelen. Als we winnen, zal het een mooi truitje zijn", zei hij met een lach op zijn gezicht.

En wat vond Dodi Lukebakio ervan? "Ik heb er niet echt een mening over. We zullen erin spelen en iedereen mag er zijn mening over hebben."