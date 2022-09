Opnieuw kritiek op Alfred Schreuder na nieuwe nederlaag: "Als wij vroeger zo speelden..."

Ajax verloor zondag voor de tweede keer in een week tijd. Nu was AZ in de Eredivisie met 2-1 te sterk.

Na de nederlaag in Liverpool in de Champions League moest Ajax voor een tweede keer in enkele dagen tijd het hoofd buigen.

Rafael van der Vaart keek in de richting van Alfred Schreuder in Studio Voetbal. Vooral het feit dat hij Dusan Tadic niet wisselde werd in vraag gesteld.

“Als je Tadic zag spelen... Verschrikkelijk! En die speelde gewoon negentig minuten! Als wij vroeger zo speelden, dan had je de rust niet gehaald. Ik ben enorm fan van hem, maar je merkt dat het een beetje weg is.”

Ajax botste op een heel gemotiveerde tegenstander. “Ajax speelde in een tempo waarin ik nu speel. Ik weet niet wat Ajax had, pap in de benen of zoiets.”