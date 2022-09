Ajax verliest voor de derde keer op rij met 1-2

De interlandbreak is begonnen, maar bij Ajax is Alfred Schreuder druk bezig om zijn ploeg weer op de rails te krijgen.

Ajax verloor vorige week met 2-1 van Liverpool en AZ. Nu heel wat spelers vertrokken voor de interlandbreak speelde een vertimmerd Ajax een oefenpot tegen FC Utrecht. Ook die werd met 2-1 verloren, de derde nederlaag op rij voor de troepen van trainer Alfred Schreuder.

Ajax opende in de eerste helft de score via Lorenzo Lucca. Luuk Brouwer en Rick Meissen zorgden voor de 1-2 ruststand in het voordeel van de bezoekers. Magallan kreeg nog een tweede gele kaart na de rust, na een opstootje met Younes.

Ajax: Stekelenburg (Gorter), Baas, Magallán, Pierie, Wijndal, Grillitsch (Giovanni), Regeer (Warmerdam), Fitz-Jim, Ocampos, Lucca, Martha.

FC Utrecht: Raatsie (Nijhuis), Klaiber, Kluivert, Meissen, Warmerdam, Booth, Maeda (Reijnders), Brouwers, Van de Streek (Bozdogan), Redan, Younes (Zagre).