Is dit de oorzaak van het probleem rond Eden Hazard: "Daardoor is zijn lichaam gewoon op"

Joe Cole was de voorbije jaren de eerste om de loftrompet te spelen als het over Eden Hazard gaat. De voormalige ploegmaat van de Rode Duivel vreest echter dat hij nooit zijn oude niveau zal halen. En daar is een reden voor.

“Tegenwoordig wordt er enorm veel geëist van profvoetballers”, aldus Joe Cole bij TALKSport. “En zeker van de topspelers. Na verloop van tijd laat het lichaam hen dan ook in de steek. En dat is gebeurd bij Eden Hazard. Zijn lichaam is gewoon op.”

De voormalige sterkhouder van Chelsea FC, Liverpool FC en Lille OSC ziet dan ook dat het tijd is voor de nieuwe generatie. “Het tijdperk van onder anderen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo is voorbij. Nu is het aan Kylian Mbappé en Erling Braut Haaland. Al denk ik niet dat ze het even lang zullen volhouden als de vorige generatie.”