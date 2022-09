Styliste geeft haar mening over de nieuwe shirts van Rode Duivels: "Ninetiestrends"

De reacties op de nieuwe shirts van de Rode Duivels en Red Flames zijn bijzonder uiteenlopend. Vooral de vlammen op de mouwen zijn gespreksonderwerp bij uitstek.

De vlammen op de mouwen van de shirts van de Rode Duivels en Red Flames kunnen op niet echt veel bijval rekenen. Styliste Marieke De Pauw doet er haar zegje over bij Sporza.

“Ik wist niet dat er tegenkanting was tegen dit shirt. Toen ik ging kijken, had ik eigenlijk veel erger verwacht. Dat vlammenpatroon op de mouwen had nog veel extremer gekund. Het is goed dat ze dat niet gedaan hebben. Nu vind ik het sober, een subtiel detail. En het is eens een keertje iets anders”, zegt De Pauw.

“Dit leunt wel aan bij de ninetiestrends die nu helemaal terug zijn, zeker bij jongeren. Die vlammen sluiten daar goed bij aan. Het is een tof en subtiel detail. Ik vind het stijlvol. Een knipoog naar de Rode Duivels, zonder al te voor de hand liggend te zijn.”

Het past volgens De Pauw perfect bij ons land en is een geslaagd ontwerp. “Of ik het zou dragen om te supporteren? Wel, mijn vriend heeft de fanclub van Uruguay opgericht, dus wij supporteren eigenlijk voor Uruguay (lacht). Maar als België niet tegen Uruguay speelt, zou ik het wel durven te dragen. Ik zou me er zeker niet in schamen.”