Was de clubliefde dan toch niet zo groot? 'Dit is het (gortige) lijstje eisen van Messi om bij Barcelona te blijven'

FC Barcelona nam in 2020 afscheid van FC Barcelona. Enkel door het loon van de Argentijn te lozen kon de Catalaanse grootmacht het Spaanse salarisplafond omzeilen. Al waren de eisen van de sterspeler ook wel héél gortig.

El Mundo Deportivo kon de hand leggen op het mailverkeer tussen FC Barcelona en vaderJorge Messi. En het moet gezegd: Messi was nooit van plan om in te leveren om in Camp Nou te blijven voetballen.

We lijsten de eisen even op:

1. Een nieuw contract tot 2023 aan dezelfde voorwaarden (75 miljoen euro per seizoen, nvdr.) én met de mogelijkheid dat Messi de overeenkomst éénzijdig met een seizoen kan verlengen.



2. Het salaris verhoogt automatisch én evenredig als de Spaanse wetgeving een belastingverhoging doorvoert. Met andere woorden: het nettoloon van de Argentijn moet ten allen tijde onveranderd blijven.



3. Een rente van drie procent op de uitgestelde betalingen ten tijde van corona. Ook hier wil Messi optimaal profiteren van de zogenaamde loonsverlaging.





4. Een tekenbonus van tien miljoen euro.



5. De transferclausule van 700 miljoen euro werd geschrapt en vervangen door eentje van amper 10.000 euro. Ook hier moet De Vlo altijd het laatste woord krijgen. De bedoeling? Op zijn wens terug naar Argentinië kunnen verhuizen.



6. Een privébox voor de familie van Messi in Camp Nou en een tweede box voor… Luis Suarez.

Was de clubliefde dan toch niet zo groot?