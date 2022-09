Clash op hoogste niveau bij Juventus: 'Voorzitter en sportief directeur staan lijnrecht tegenover elkaar en willen van geen wijken weten'

Juventus FC zit in de hoek waar de klappen vallen. De Italiaanse grootmacht heeft de competitiestart volledig gemist. Ook in de bestuurskamer hangt er onweer in de lucht.

Juventus FC verloor afgelopen weekend op het veld van AC Monza - het was nota bene de eerste overwinning van de promovendus ooit in de Serie A - en kampeert momenteel op een héél povere achtste plaats. De Italiaanse media weten dat Andrea Agnelli en Pavel Nedved momenteel niet meer door één deur kunnen. De reden: de voorzitter en sportief directeur van De Oude Dame verschillen danig in mening over Massimiliano Allegri. Onweer in bestuurskamer Concreet wil Agnelli de coach buiten zwieren, terwijl Nedved pal achter de man blijft staan. Meer zelfs: laatstgenoemde heeft zijn lot verbonden aan dat van de oefenmeester. Wordt ongetwijfeld vervolgd.