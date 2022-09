Opvallend: Giorgio Chiellini neemt het op voor Harry Maguire: "Hij is misschien niet Rio Ferdinand, maar hij is goed genoeg"

Giorgio Chiellini vindt dat er te veel kritiek gegeven wordt op Harry Maguire.

Harry Maguire werd in de zomer van 2019 de duurste verdediger ter wereld toen Manchester United ongeveer 90 miljoen euro neertelde voor de Britse verdediger. Dat prijskaartje legde een enorme druk op de schouders van Maguire en bezorgde hem ook heel wat kritiek. Onder Ten Hag is Maguire op de bank verzeild geraakt, maar dat vindt ene Giorgio Chiellini niet eerlijk.

Chiellini, legendarische verdediger met 117 caps bij Italië, legde zijn ongenoegen uit bij The Times. "De situatie van Harry Maguire maakt me verdrietig, want hij is een goede speler. Ze eisen te veel van hem. Enkel en alleen omdat ze 80 miljoen pond voor hem hebben betaald, moet hij elke wedstrijd de beste van de wereld zijn en dat klopt niet", legde de Italiaan uit.

"Hij en John Stones zijn een goed duo voor de Engelse nationale ploeg. OK, Maguire is misschien niet Rio Ferdinand, maar hij is goed genoeg", maakte Chiellini heel duidelijk. "Deze situatie helpt de Engelsen niet om het goed te doen in Qatar. Als je het WK wilt winnen, is het onmogelijk om dat te doen met problemen bij de belangrijkste spelers, en Maguire is zeker een van de belangrijkste spelers in het team", besloot Chiellini die anderhalf jaar geleden nog het EK won.