Wie wist er te verrassen in het begin van het seizoen in de Jupiler Pro League?

Nu de competitie even stil ligt tijdens de internationale break, kijken we even terug naar de spelers die indruk hebben gemaakt in het begin van het seizoen waarvan we dat niet echt hadden verwacht.

Alvorens onze selectie voor te stellen, willen wij het belang van de term "verrassing" verduidelijken. Sommige spelers die momenteel presteren op hun verwachte niveau of in overeenstemming met de capaciteiten die zij vóór dit seizoen kenden, zijn niet opgenomen in de selectie.

Geen selectie dus voor topspelers als Bryan Heynen en Mike Trésor (Genk), Mathieu Maertens (OHL), Selim Amallah (Standard) of zelfs Kamal Sowah (Brugge), die intrinsiek altijd zeer goede spelers zijn geweest en die dit seizoen bevestigen - of heropleven. Omdat bij het opstellen van deze lijst de grens soms vrij dun of ingewikkeld te trekken is, zijn hier de spelers die na 9 speeldagen als "verrassing" worden beschouwd.

We beginnen logischerwijs met Standard, als ploeg misschien wel de grootste verrassing van het seizoen. Sommige spelers zoals Denis Dragus (3 goals in 9 wedstrijden) laten geweldige dingen zien. De Roemeen is in zekere zin het symbool van een Standard dat eindelijk herleeft, dat erin slaagt om opnieuw te winnen en zijn fans opnieuw mooie avonden op Sclessin te geven. Een ander voorbeeld is William Balikwisha, die van een ongewenste speler weer een favoriet is geworden bij het publiek. Hij deed het uitstekend tegen Club Brugge en is nog steeds een groot talent.

Dan gaan we door naar Oud-Heverlee Leuven, waar twee spelers sinds het begin van het seizoen schitteren: Louis Patris en Mousa Al-Tamari. De eerste is dit seizoen volledig geëxplodeerd. Hij is uit de anonimiteit gekomen en heeft al 5 assists uitgedeeld. Al-Tamari is ook aan een zeer goed seizoen bezig, zoals we zagen tegen Anderlecht en Standard. Hij heeft dit seizoen 3 doelpunten gemaakt en heeft zo zijn record van vorig seizoen al geëvenaard.

Natuurlijk mag de uitstekende seizoensstart van Maxim De Cuyper bij KVC Westerlo ook niet over het hoofd gezien worden. De jongeling die voor het tweede seizoen door Club Brugge wordt uitgeleend aan KVC Westerlo toont zich aan heel België. Voor de mensen die de Kemphanen vorig jaar al volgden in 1B is hij misschien niet de grootste verrassing, maar toch kon je moeilijk verwachten dat de overstap naar het hoogste niveau zo eenvoudig zou zijn voor hem. Onlangs kreeg De Cuyper Charleroi eigenhandig op de knieën. De 21-jarige linkervleugelverdediger heeft al 4 assists gegeven in 9 wedstrijden en groeide uit tot één van de sleutelfiguren bij Westerlo.

Bij Club Brugge is Kamal Sowah aan zijn heropleving bezig, maar we bekijken hem niet als verrassing. Een andere naam die we wel als verrassing kunnen beschouwen bij blauw-zwart is Abakar Sylla. De centrale verdediger is nog maar 19 jaar oud, maar heeft nu wel al 6 Pro League-wedstrijden in de benen - waarvan 5 basisplaatsen - en twee Champions League-wedstrijden - met een memorabel doelpunt tegen Leverkusen. Sylla is jong, getalenteerd, maar moet nog stappen zetten om zijn concentratie en emoties te beheersen.

We kunnen ook spelers als van Joseph Paintsil (Genk) of Marius Mouandilmadji (Seraing) noemen, want zij konden dit seizoen ook al monden doen openvallen.