Albert vindt dat er geen debat is voor wie moet plaatsnemen in de verdediging: "Hij zal zondag zijn rentree in de basis maken"

De Rode Duivels spelen zondag tegen Nederland en voor analist Philippe Albert is de tijd van experimenteren voorbij. De voormalige verdediger meent dat er geen plaats is voor een jongeling in de defensie bij de nationale ploeg.

"In België woedt het debat al sinds de Euro, maar het is in mijn ogen al gesloten, de vacante plaats rechts van het verdedigende trio zal worden toegekend aan Boyata of Dendoncker", zegt hij bij Sudpresse. "Laatstgenoemde zou zondag ook in Nederland zijn rentree als houder moeten maken. Sinds een jaar verschijnen er opvolgingskandidaten op basis van hun prestaties in gemiddelde clubs van grote kampioenschappen of de Belgische top: Theate in Bologna, vervolgens in Rennes, Faes in Reims en nu Debast in Anderlecht."

Niet dat Albert geen toekomst ziet in deze jongens, maar nog niet voor meteen. "Ik juich dit herstel met beide handen toe, maar zoals ik vaak zeg, de laatste stap naar de top is altijd de hoogste. We zagen het donderdag met Debast. Op het WK kan je zulke fouten niet maken. Er zijn nog twee vriendschappelijke wedstrijden te gaan: Martinez moet nu beslissen en 180 minuten spelen met zijn standaardverdediging."