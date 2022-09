Trossard moet opboksen tegen Eden Hazard: "Droom van basisplaats in Qatar"

Zondag spelen de Rode Duivels tegen Nederland. Het is kijken of bondscoach Roberto Martinez andere namen in zijn basiselftal steekt.

Eén van de namen die naar voren geschoven wordt is Leandro Trossard. “Ik hoop altijd op meer”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Maar de concurrentie is nu eenmaal groot en iedereen weet hoe belangrijk Eden Hazard kan zijn als hij fit is.” Al ziet Trossard andere mogelijkheden. “Nu, ik kan ook op rechts uit de voeten en probeer elke speelminuut aan te grijpen om me te tonen. Vervolgens is het aan de bondscoach om een keuze te maken.” Ook zijn status is veranderd bij de Rode Duivels. “Toch wel, ik ben steeds een van de eerste invallers, misschien is dat ook logisch gezien mijn prestaties bij mijn club, dan verwacht je ook een soort van beloning. Ik droom van een basisplaats in Qatar, de vorm op dat moment zal veel bepalen.”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Nederland - Belgiƫ live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (25/09).