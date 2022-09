De deal is bijna rond: Dieumerci Mbokani naar SK Beveren!

De Congolese spits is terug in België.

Dieumerci Mbokani (36) werd een paar weken geleden gemeld bij Seraing maar lijkt nu dan toch op weg naar SK Beveren, de huidige nummer vijf in de Challenger Pro League.

Het nieuws is bevestigd: volgens onze informatie trekt de Congolese spits wel degelijk naar SK Beveren en zal hij maandag zijn contract tekenen. De club zal het nieuws dan in de loop van de dag formaliseren en officieel maken. SK Beveren versterkt zich dus ook na de transferperiode nog met een nieuwe spits.

Mbokani zat zonder club sinds hij einde contract was bij Kuwait SC. Mbokani gaat dus voor een vierde club uit België spelen. Hij verdedigde in het verleden de kleuren van Standard, Anderlecht en Antwerp. Hij heeft maar liefst 150 goals gescoord in 304 wedstrijden voor deze clubs.