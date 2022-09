Engels bondscoach Southgate na degradatie naar divisie B in Nations League: "We genieten er niet van"

Het gaat niet goed met het Engelse elftal.

Na een nieuwe nederlaag tegen Italië moet Engeland in de volgende editie van de Nations League aantreden in de B divisie. Maandag moet Engeland nog een overbodige wedstrijd spelen tegen Duitsland.

Ook de Engelse bondscoach, Gareth Southgate, weet dat het niet goed is, maar panikeert niet. "Ik ben niet de eerste coach die een moeilijke periode doormaakt wat resultaten en kritiek betreft. Het hoort bij de baan."

"De resultaten zijn niet van het niveau van wat we willen en wat we eisen. Natuurlijk merk je dat bij de nationale ploeg meer. Maar ik loop er niet voor weg. We genieten er niet van, we moeten elke dag de juiste dingen doen om ons te blijven verbeteren", aldus de bondscoach.

Op het WK zijn de Verenigde Staten, Iran en Wales de tegenstanders van Engeland in de groepsfase.