Inter Milaan was deze zomer in onderhandeling met nog een grote naam: "Maar dan hebben we Lukaku vastgelegd"

De terugkeer van Romelu Lukaku naar Inter was deze zomer groot nieuws. Een andere grote naam voerde ook besprekingen met de Italiaanse topclub, maar die transfer sprong door de komst van Lukaku net af.

Op het Festival dello Sport kwam vicevoorzitter Javier Zanetti terug op de voorbije transferperiode en op de interesse in Paulo Dybala, die uiteindelijk van Juventus naar AS Roma trok. "Er waren onderhandeling met hem aan de gang, ja. Maar dan hebben we Lukaku vastgelegd en hadden we al een belangrijke aanvaller beet."

Goed duo

Volgens Zanetti is het voor alle partijen goed uitgedraaid. "Ik denk dat Dybala goed zit bij Roma. Ik ken Mourinho en ik weet dat hij er het beste uit kan halen." Bij Inter kennen ze de kwaliteiten van Lukaku dan weer al te goed sinds zijn vorige passage. "Het is al gebleken dat hij samen met Lautaro Martínez een goed duo vormt."

De voorbije weken moesten ze de Rode Duivel wel missen vooraan. "Laten we hopen dat hij snel kan terugkeren uit blessure. We hebben hem nodig, we hebben iedereen nodig. Lukaku en Lautaro zijn twee belangrijke spelers."