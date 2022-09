Maldini met eerste balans: "De Ketelaere heeft al bewezen dat hij een supertalent is"

Charles De Ketelaere heeft er de wittebroodsweken bij AC Milan opzitten. De Rode Duivel kreeg de nodige speeltijd, maar mocht nog geen enkele keer negentig minuten opdraven. "Maar we moeten hem de nodige tijd geven."

Charles De Ketelaere krijgt wél iedere wedstrijd minuten bij AC Milan. “En hij heeft al bewezen dat hij een supertalent is”, aldus Paolo Maldini. “Er is niemand bij Milan die aan hem twijfelt.”

“Maar het is wel zo dat we hem de nodige tijd moeten geven”, aldus de sportief directeur van I Rossoneri in La Gazzetta dello Sport. “Hij heeft een enorm potentieel dat ons nog veel plezier zal bezorgen.”