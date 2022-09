'Vitesse heeft nieuwe trainer op het oog'

Vitesse zag trainer Thomas Letsch vorige week vertrekken naar de Bundesliga en moet op zoek naar een nieuwe coach.

Al een tijdje doet het gerucht de ronde dat Phillip Cocu de nieuwe trainer van Vitesse zou worden bij een mogelijk vertrek van Letsch.

Nu Letsch weg is wil de club noch Cocu bevestigen dat een samenwerking in de maak is. Verschillende Nederlandse kranten weten echter uit bronnen bij de club wel degelijk te horen is dat gesprekken gaande zijn.

Cocu is een ex-speler van Vitesse. Momenteel zit hij zonder club, waardoor hij heel gemakkelijk binnen te halen is. Bij Derby County in 2020 eindigde zijn laatste opdracht als trainer.