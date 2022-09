Beloften van Antwerp moeten match achter gesloten deuren spelen

De Young Reds moeten hun wedstrijd tegen RAAL La Louvière van woensdag achter gesloten deuren afwerken.

De beloften van Royal Antwerp FC zullen het woensdag zonder publiek moeten stellen. Dat heeft het stadsbestuur van Lier beslist over het duel in eerste nationale.

De matchen van de beloften van The Great Old worden afgewerkt op het Lisp in Lier. De komst van La Louvière wordt beschouwd als een risicomatch.

“Elke risicomatch vindt per definitie achter gesloten deuren plaats: er worden dus geen supporters in het stadion toegelaten. De afbakening 'risicomatch' gebeurt exclusief door de politie en mijzelf”, zegt burgemeester Rik Verwaest (N-VA) aan Gazet van Antwerpen.