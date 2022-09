Na alles wat er gebeurde is De Jong nu toch bereid om een salarisvermindering te bespreken met Barcelona

De voorbije maanden is er veel geschreven over de relatie tussen Barcelona en Frenkie de Jong. De club dwong de Nederlandse middenvelder bijna om akkoord te gaan met een salarisvermindering. Daar kwam tot nu toe geen schot in, maar er zouden toch weer gesprekken zijn.

Barcelona hoopt een akkoord te bereiken met De Jong over een vermindering van zijn salaris, schrijft de Spaanse krant AS. Aan het begin van de coronacrisis stemde hij al eens in met een flinke verlaging, al kreeg hij toen de toezegging dat die achterstallige miljoenen later uitbetaald zouden worden. De Jong heeft zodoende nog recht op circa achttien miljoen euro.

Deze zomer probeerde Barça hem te overtuigen om een salarisvermindering te aanvaarden en gebruikte daarvoor nogal ferme bedreigingen. Zo wilden ze zijn contract ontbinden en vonden ze documenten die spraken van 'criminele praktijken' bij zijn contractverlenging in 2020. Inmiddels is De Jong volgens AS echter bereid om een salarisvermindering te accepteren.