Na de auto van zijn broer wordt nu de Porsche van zijn verloofde in brand gestoken: Ajax-speler Ihattaren blijft in middelpunt van storm

De grijze Porsche Panamera vatte in de nacht van maandag op dinsdag vlam. Volgens de politie is er reden om kwaadwillig opzet te vermoeden. De 20-jarige aanvaller zit zo nog wat meer in de problemen. Ook naar de brand van de auto van zijn broer loopt het onderzoek nog.

Ihattaren kwam in de problemen nadat zijn relatie met een jonge vrouw bij haar familie bekend werd, al wilde hij daar zelf nog niet op reageren. Wanneer hij kan terugkeren in de A-kern van Ajax is ook nog niet geweten, maar de gesprekken daarover lopen.

🚨 - JUST IN: The Porsche Panamera from Mohammed Ihattaren has been destroyed by fire last night. The police is suspecting it’s been done on purpose. [@telegraaf] pic.twitter.com/tacbh00dbl