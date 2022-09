Denayer hoeft na transfer naar Dubai en lang talmen nog steeds niet te vrezen voor WK-deelname

Jason Denayer is in het Midden-Oosten zijn transfer naar Shabab Al Ahli aan het afronden. De Rode Duivel had de clubs niet voor het uitkiezen en moest genoegen nemen met wat er over was. Roberto Martinez rekent wel nog op hem voor het WK.

Na zijn lange talmen om een nieuwe club uit te kiezen en zijn achterstand daardoor opgelopen zouden vele analisten en waarnemers hem niet meer meenemen naar het WK in Qatar. Maar Roberto Martinez beschouwt hem nog altijd als één van de beste verdedigers die hij heeft en dus gaf hij hem ook zijn goedkeuring om naar de club uit Dubai te vertrekken. Met de boodschap dat hij aan spelen moest toekomen en matchritme moest opdoen in de komende weken. Het lijkt erop dat Martinez hem nog altijd zal meenemen en in hem zelfs een basisspeler ziet. In de afgelopen week mocht hij ook bij de Rode Duivels meetrainen ondanks dat hij geen club had. Een heel uitzonderlijke situatie die ook op kritiek mocht rekenen.