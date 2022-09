Rode Duivels richting WK in Qatar: "Als dat een troost mag zijn..."

De twee wedstrijden in de Nations League waren de laatste grote voorbereiding op het WK in Qatar.

Het signaal dat uit deze interlandperiode kwam was bijlange niet positief, maar uiteindelijk zal het op het moment zelf in Qatar zijn dat we zullen zien waar de Rode Duivels staan.

Analist Peter Vandenbempt houdt er alvast de moed in. “Want om het doemdenken te counteren, kijk ik ook naar de concurrenten op het WK”, vertelt hij op Sporza. “Laat ons zeggen dat de Belgen niet alleen staan met problemen, als dat een troost mag zijn.”

“Ik zie de Duitsers verliezen van de Hongaren. De Engelsen gaan twee keer onderuit tegen datzelfde land en degraderen uit de A-groep van de Nations League. Spanje verliest van Zwitserland en de Fransen hebben een megaprobleem op en naast het veld met hun geblesseerden.”