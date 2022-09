De Serie A krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter

Zondag mag de 31-jarige Italiaanse Maria Sole Ferrieri Caputi haar debuut maken in de Serie A als scheidsrechter. Zij zal de allereerste vrouwelijke scheidsrechter zijn op het hoogste niveau in Italië.

Onervaren is ze zeker niet. Vorig seizoen leidde ze maar liefst 23 wedstrijden in de Serie C en nog drie in de Serie B. Daarnaast floot ze ook twee wedstrijden in de Copa d'Italia.

“Het is een geweldige dag voor de hele scheidsrechterssector”, sprak Alfredo Trentalange, voorzitter van de AIA. “Maria Sole maakt haar debuut in de Serie A op basis van verdienste, niet door privilege. Ze heeft dit volledig zelf verdiend.”