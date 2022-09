Karim Benzema terug op training bij Real Madrid

Karim Benzema is vandaag weer op de trainingsvelden van Real Madrid verschenen, zo liet de Spaanse club weten.

De 34-jarige spits van de Koninklijke zat sinds 6 september aan de kant. Hij had last van een spierblessure. "Ik ben blij om weer bij het team te zijn", klonk het. "Ik voel me goed en kan zondag al spelen." Osasuna is de volgende tegenstander van Real Madrid.

De extra rust is welgekomen. "Ik was deze zomer laat terug van vakantie. Ik had geen goede voorbereiding. Ik heb nu de kans gehad om dat recht te zetten en voel me heel goed."

Oktober wordt bijzonder druk, met ook drie matchen in de Champions League. "We weten dat we elke match moeten winnen, want ze zijn allemaal belangrijk. Iedereen wil Real kloppen, maar we zijn in vorm en klaar om verder te gaan op onze ingeslagen weg."