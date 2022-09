OFFICIEEL: Jason Denayer voorgesteld door FC Shabab Al-Ahli

De kogel is door de kerk. Jason Denayer is officieel voorgesteld bij zijn nieuwe club in Dubai.

Deze zomer liep het contract van Jason Denayer af bij Olympique Lyon. Verschillende Europese clubs hebben geprobeerd om hem binnen te hengelen, maar zonder succes. Nu heeft hij eindelijk onderdak gevonden in Dubai. Hij tekende een contract tot het einde van het seizoen bij Shabab Al-Ahli. Het zal afwachten zijn of hij met deze transfer een plaats kon bekomen in de selectie van de Rode Duivels voo het wereldkampionschap in Qatar. رحبّوا معنا بالمدافع الدولي البلجيكي جايسون دينايير#القوة_الحمراء 🚨🚨#شباب_الأهلي 💚❤️ pic.twitter.com/WFLuzt5uB5 — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) September 28, 2022