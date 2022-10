Winst in topper tegen Feyenoord krijgt geen succesvol vervolg: PSV al leider af na blamage bij staartploeg

De stand zegt niet altijd alles en winst in een topper is geen garantie voor verder succes. Bij PSV zullen ze dat ook wel begrepen hebben na een afgang in Leeuwarden.

PSV had op de vorige speeldag Feyenoord afgetroef in een spektakelrijke topaffiche (4-3) en stapte als leider het veld van Cambuur op. De thuisploeg stond dan weer pas voorlaatste in de Eredivisie met vier schamele puntjes. Toch was het Cambuur dat via Van der Water op voorsprong kwam.

Er was nog wel meer dan een half uur te spelen. PSV had dus nog voldoende tijd om de scheve situatie recht te zetten, maar het geraakte maar niet aan die gelijkmaker. In de slotfase liep het dan nog helemaal mis voor de ploeg uit Eindhoven: Paulissen en Van Wermeskerken dikten aan tot 3-0! Feest bij Cambuur, PSV moest afdruipen.

Ajax is zo zonder te spelen leider geworden in de Eredivisie. Het had evenveel punten als PSV, maar de Eindhovenaren konden een beter doelsaldo voorleggen. Het doelpuntensaldo van PSV is door de ruime nederlaag bij Cambuur echter van +18 nar +15 gegaan. Ajax heeft een saldo van +17 en speelt zaterdagavond nog thuis tegen Go Ahead Eagles.