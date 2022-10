Xavi steunt gepasseerde Spaanse international: "Hij heeft de afgelopen tijd hard gewerkt"

Barcelona won zaterdagavond met het kleinste verschil tegen Mallorca.

Ansu Fati startte tegen Mallorca voor het eerst in de basis bij Barcelona. Hij gaf de assist voor de goal van Robert Lewandowski. Coach Xavi was dan ook tevreden over de nog altijd nog maar 19-jarige Fati.

"Ansu is buitengewoon goed, hij heeft de afgelopen weken ontzettend goed getraind. We zijn heel blij met zijn houding. Fati is vastbesloten om zich voor de volle honderd procent te geven en hij zal nog vaak belangrijk zijn voor ons".

Ansu Fati werd in de aflopen interlandperiode gepasseerd door Spaans bondscoach Luis Enrique. Die wil dat Ansu Fati meer speelt. Als de jongeling de komende weken speelt maakt hij dus nog altijd kans op een selectie voor het WK.