Prychynenko maakt zich nog geen zorgen na nederlaag tegen ex-club Beerschot: "Volgende keer winnen we met 5-0"

Een wedstrijd tegen Beerschot blijft toch iets speciaal voor Denis Prychynenko. De verdediger moest wel de meerdere erkennen in zijn ex-team.

De ervaren Duitser maakt zich ook nog geen zorgen om de laatste plaats die Deinze bezet. "Ik weet intussen wel hoe het werkt in tweede klasse. Voor hetzelfde geld winnen wij nu twee keer en verliest Beerschot twee keer, dan ziet het er weer helemaal anders uit. Het kan heel snel gaan. Ik maak me geen zorgen over die laatste plaats. Onze nieuwe coach bevalt me ook wel. Ik hoop dat hij mag blijven", vertelt hij in GvA.

Prychynenko kreeg ook applaus van de Beerschot-aanvang achteraf, maar wou uiteraard niet uitbundig hen bedanken na de nederlaag. En hij had nog een grapje in huis. "Het had na die eerste helft eigenlijk 0-1 moeten staan, niet 1-0. In de tweede helft hebben ze ons wel doodgedaan. De systeemwissel en de snelheid van die jonge gasten heeft ons pijn gedaan. Maar zonder die achterstand was het nooit zover gekomen en hadden we een heel andere wedstrijd gekregen. Ik was niet onder de indruk van dit Beerschot. In de terugmatch winnen we met 5-0."