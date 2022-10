Lommel SK viert op 6 november feest met een 90-jarig jubileum

In 1932 sloot Lommel SK zich aan bij de Belgische voetbalbond. Op 6 november dat jaar speelden ze hun 1e wedstrijd uit hun geschiedenis.

90 jaar later willen ze bij die datum opnieuw stilstaan. Op 6 november 2022 zal Lommel SK feest vieren. Meer uitleg wil de club nog niet geven. Enkel dat het een uitgebreid feest zal zijn.

6 November - Save the date!

Op 6 november 2022 is het dag op dag 90 jaar geleden dat onze club voor het eerst aantrad. We vieren ons 90-jarig jubileum uitgebreid op zondag 6 november!

Volg de komende weken onze verschillende kanalen voor meer info. pic.twitter.com/ARKLAWAj4z