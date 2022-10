From hero to...: Positie van Alfred Schreuder wankelt na blamage

De 1-6-nederlaag van Ajax in de Champions League tegen Napoli zal nog eventjes nazinderen in de Arena.

Pas sinds deze zomer is Alfred Schreuder, na zijn vertrek bij Club Brugge, trainer van Ajax. De ploeg lijkt nog altijd niet te staan waar ze zou willen staan, al vertrokken er heel wat sterkhouders tijdens de zomermercato.

“Ach, 2 à 3 weken geleden was hij nog de juiste man na de 4-0 tegen de Rangers en een goeie seizoensstart”, vertelt Youri Mulder bij Sporza. “Maar goed, in 3 à 4 wedstrijden is dat helemaal veranderd.”

De positie van Schreuder begint al te wankelen. “Het zou te ver gaan om alles nu helemaal op de schouders van de trainer te leggen, al is hij natuurlijk wel de verantwoordelijke. Die afstraffingen hakken er wel in. Er moet een kentering komen, anders zal er wel naar hem gekeken worden.”

Al ziet Mulder ook dat wat verwacht wordt eigenlijk niet haalbaar is. “Het Amsterdamse publiek is natuurlijk heel kritisch. Er waren gisteren al enkele witte zakdoekjes te zien. Maar door de successen van de voorbije jaren is het zelfbeeld van dit seizoen niet helemaal juist. De verwachtingen zijn een beetje te hoog. Nederigheid is op dit moment eventjes op zijn plaats.”