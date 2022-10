Mathias Pogba is aangeklaagd en gearresteerd omwille van afpersing van zijn broer

Het botert al niet langer in de familie Pogba en de oudste broer van Paul Pogba is momenteel zelfs gearresteerd en aangeklaagd door het Franse gerecht.

Le Parisien” maakte bekend dat Mathias Pogba op 17 september is gearresteerd en aangeklaagd door de Franse justitie. Dit omwille van afpersing in een georganiseerde bende van zijn broer Paul. Paul Pogba is de meest succesvolle voetballer van de drie broers en is sinds deze zomer onder contract bij het Italiaanse Juventus.

De advocaat van Mathias Pogba hoopte dat zijn cliënt de gevangenis mocht verlaten onder voorwaarden, maar dit is geweigerd. Op 23 september zijn er namelijk nieuwe video's opgedoken van Mathias die zijn broer beschuldigde van allerhande zaken.

De onderzoeksrechter zal dit als nieuwe elementen van onder druk zetten en poging tot afpersing. Hierdoor is zijn aanhouding verlengd.