Rottweiler van Rode Duivel valt drie mensen aan: "Vrees dat die kinderen er niet meer geweest zouden zijn"

Rode Duivel Jason Denayer heeft eindelijk een nieuwe ploeg gevonden, maar kreeg dinsdag slecht nieuws te horen.

De rottweiler van Jason Denayer ontsnapte dinsdag uit de woning van de Rode Duivel in Ternat, zo meldt Het Laatste Nieuws. De hond zou een onthaalmoeder en twee kindjes aangevallen hebben.

Omstaanders konden echter tijdig ingrijpen en erger voorkomen. Er werd gekeken om de hond in een asiel op te vangen, omdat Denayer niet in het land is. Er was echter geen plaats en het dier kreeg een spuitje.

Burgemeester Michel Vanderhasselt laat weten dat hij nog in gesprek zal gaan met Denayer. “Mochten de getuigen niet tijdig ingegrepen hebben bij dit incident, dan was dit veel erger afgelopen. Ik vrees zelfs dat die kinderen er dan niet meer geweest zouden zijn.”